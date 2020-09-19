Заморозки в Украине: синоптик предупредила, каким областям грозит "удар"

Части территории Украины ночью грозят заморозки, поделилась эксперт / gorod48.ru

В Украине заморозки в сентябре 2020 грозят ряду областей в ночь на воскресенье, 20 сентября.

Заморозки ожидаются в северных областях украинского государства и на северо-востоке, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, ближайшей ночью самая высокая температура воздуха прогнозируется на юге – +10…+14 градусов.

"...ночь осень оставила себе – ближайшей ожидается +4…+9 градусов, на юге – до +10…+14 градусов, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки 0-3 градуса", – предупредила эксперт.

На севере и на северо-востоке Украины находятся, в частности, Киевская, Черниговская и Сумская области.