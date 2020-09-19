Заморозки в Украине: синоптик предупредила, каким областям грозит "удар"

Погода в Украине завтра ожидается очень холодная, в частности, на северной части, предупредила эксперт.
В Украине заморозки в сентябре 2020 грозят ряду областей в ночь на воскресенье, 20 сентября.
Заморозки ожидаются в северных областях украинского государства и на северо-востоке, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее данным, ближайшей ночью самая высокая температура воздуха прогнозируется на юге – +10…+14 градусов.
"...ночь осень оставила себе – ближайшей ожидается +4…+9 градусов, на юге – до +10…+14 градусов, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки 0-3 градуса", – предупредила эксперт.
На севере и на северо-востоке Украины находятся, в частности, Киевская, Черниговская и Сумская области.
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 сентября в Киеве ожидались первые заморозки на поверхности почвы – 0-3 градуса.
- Напомним, синоптик Роман Мурмыло говорил, что в Украине с 23 сентября начнется период, который можно назвать бабье лето, – повысится температура воздуха, не будет дождей.
Автор: Екатерина Присяжнюк