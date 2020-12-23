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"Запахнет весной": синоптик рассказала, где в Украине завтра будет +10

23 декабря 2020, 13:52
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Погода в Киеве и в Украине 24 декабря будет теплее, чем сегодня.

Синоптик дал прогноз погоды на завтра - где в Украине ожидается +10
Синоптик дал прогноз погоды на завтра: где в Украине ожидается +10 / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 24 декабря 2020, будет теплее сегодняшней. На западе страны даже "запахнет весной", отметила синоптик Наталья Диденко.

Холоднее всего будет завтра на востоке (ночью до 10 градусов мороза, а днем – 1-4 градуса мороза). В то же время на западе наоборот ожидается до 10 градусов тепла. Даже на юге Украины будет прохладнее: днем тут ожидается +4-8 градусов.

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла в течение дня.

На остальной территории Украины днем потеплеет до +1-6 градусов.

Погода в Киеве завтра, 24 декабря 2020, будет с дождями – утром и вечером. К вечеру к осадкам добавится порывистый ветер. Термометры покажут около 2-3 градусов тепла.

Погода на Рождество 2020 в Украине будет теплой и влажной. Больше всего осадков 25 декабря ожидается на востоке страны.

Читайте такжеЧто нельзя делать православным в католическое Рождество"Погода – сложная и для водителей, и для пешеходов, и для коммунальщиков, и для тех, кто реагирует на изменение воздушных масс. Тем более что завтра еще и прогнозируют магнитные бури", – предупредила синоптик.

Погода в Украине: последние новости

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