"Запахнет весной": синоптик рассказала, где в Украине завтра будет +10

Погода в Киеве и в Украине 24 декабря будет теплее, чем сегодня.
Погода в Украине завтра, 24 декабря 2020, будет теплее сегодняшней. На западе страны даже "запахнет весной", отметила синоптик Наталья Диденко.
Холоднее всего будет завтра на востоке (ночью до 10 градусов мороза, а днем – 1-4 градуса мороза). В то же время на западе наоборот ожидается до 10 градусов тепла. Даже на юге Украины будет прохладнее: днем тут ожидается +4-8 градусов.
В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла в течение дня.
На остальной территории Украины днем потеплеет до +1-6 градусов.
Погода в Киеве завтра, 24 декабря 2020, будет с дождями – утром и вечером. К вечеру к осадкам добавится порывистый ветер. Термометры покажут около 2-3 градусов тепла.
Погода на Рождество 2020 в Украине будет теплой и влажной. Больше всего осадков 25 декабря ожидается на востоке страны.
Читайте такжеЧто нельзя делать православным в католическое Рождество"Погода – сложная и для водителей, и для пешеходов, и для коммунальщиков, и для тех, кто реагирует на изменение воздушных масс. Тем более что завтра еще и прогнозируют магнитные бури", – предупредила синоптик.
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