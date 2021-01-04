Завалит снегом: синоптик дал подробный прогноз погоды на весну в Украине

Прогноз погоды на весну 2021 в Украине / pixabay

Погода в Украине в 2021 году будет более влажной и контрастной по температуре. Такой прогноз на весну 2021 год озвучил народный синоптик Украины Леонид Горбань.

По данным специалиста, зима в Украине в 2021 году начнется с контрастов. В январе ожидаются и аномальное тепло, и сильные морозы. Первая половина месяца теплая, со снегом, дождями, вторая – морозная с частыми снегопадами.

Погода в феврале также будет морозной, а снегопады перейдут на последний месяц зимы. Во второй его декаде ожидается частая смена оттепелей и холодов, но без осадков. Третья декада теплая, но с осадками в виде снега и дождя, пишет Сегодня.

Весна в Украине начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде марта ожидается потепление, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом, и лишь ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему.

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Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но, как и в конце марта, оно будет недолгим. Снова пойдут дожди и похолодает. Первая половина мая теплая и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца будет прохладнее и снова зальет дождями.

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