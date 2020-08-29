Жара до +36: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сентябрь

С 1 сентября возможно снижение температуры / УНИАН

Летняя погода в Украине пока что еще задержится на некоторое время, хотя с 1 сентября возможно снижение температуры.

Такой прогноз погоды озвучила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают Факты.

По ее словам, к понедельнику, 31 августа, в западных и северных областях ожидается повышение температуры до 30 градусов. На остальной же территории страны термометры будут показывать 30−35 выше нуля.

"С 1 сентября возможно снижение температуры. А что касается осадков в начале сентября, то они могут быть на западе страны. До конца следующей недели в Украине продержится жара в пределах 30 градусов. На юге и востоке может быть даже +36", - рассказала синоптик.

Как сообщал Главред, ранее Укргидрометцентр и народный синоптик рассказали, какой будет погода в Украине осенью.