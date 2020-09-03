Жара вернется: синоптик дала неожиданный прогноз на сентябрь

Синоптик спрогнозировала погоду в сентябре / УНИАН

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, заморозков в Украине пока не ожидается.

Как рассказала она в комментарии РБК-Украина, в ближайшие дни в Украине прогнозируется похолодание, жара спадет.

"Температурный фон снизится до 20-25 градусов. В Киеве в ближайшие два дня даже будет 20-22 градусов. А на юге и востоке страны также уже не будет 35 градусов, но температурный фон будет более комфортен - до 28 градусов", - сказала она.

В то же время синоптик не исключила, что в сентябре в Украине температура воздуха снова может достигнуть 30-градусной отметки.

По ее словам, на следующей неделе снова может восстановиться жара на юге и востоке Украины, на севере и западе также будет повышение температуры, но где-то до 27-28 градусов.

"Пока что лето продолжается, и в ближайшие десять дней не прогнозируем резкого снижения температуры. На конец месяца, конечно, температура станет ниже, но пока расчеты не дают похолодания и осенних температур", - добавила Голеня.

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В свою очередь в Укргидрометцентре подчеркнули, что 4 сентября в северных, центральных и южных (кроме Запорожской) областях, ночью также в Хмельницкой и Черновицкой областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 15-20 градусов тепла, днем - до 25-30 градусов.

В Киеве в пятницу кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 15-17 градусов, днем 21-23 градуса.

Прогноз погоды на 4 сентября / meteo.gov.ua

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на месяц.

Эксперт сказал, что в последнюю декаду сентября 2020 будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.