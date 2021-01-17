"Зима не заканчивается": синоптик предупредил о новом похолодании

Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет / pixabay

Погода в Украине в ночь на 18 января будет морозной. Синоптики предупреждают о 20 градусном морозе.

По словам синоптик Укргидрометцентра Владислава Билыка, лютые морозы сохранятся по меньшей мере до 20-21 января. После этого ожидается постепенное потепление примерно до нуля градусов.

"По прогнозам 20-21 января начнет постепенно повышаться температура, примерно 25-го будет тепло, днем около 0 на территории Украины. На мороз нужно, конечно, обращать внимание, в этом месяце очень холодно", - отметил он.

По словам синоптика, "зима не заканчивается, только ее середина".

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"Предварительные прогнозы говорят, что в начале февраля снова будут морозы, 10-15 градусов, но больше это будет на востоке страны. Сейчас все СМИ любят употреблять слово "аномалия", якобы это что-то такое, чего раньше не было или было раз в 100 лет. Такие морозы больше похожи на норму, единственное, что последние 20 лет немного теплее зимы на территории Украины. Для 1980-х годов это была нормальная типичная зима. Мы просто отвыкли от таких зим, со снегом, морозом, но, если брать климатические нормы – это не отклонение", – сказал Билык, передает телеканал Украина 24.

При этом синоптики предупреждают, что местами потепление будет очень сильным и очень резким. Температура будет от -21 до +9 градусов.

Самые сильные морозы придутся на 19 января. При этом заметно теплее станет в большинстве областей уже 22 января, когда будут наблюдаться "плюсовые" температуры. До конца января сильных морозов не ожидается.

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