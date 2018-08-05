Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса

Секс. Иллюстративное фото

В США исследователи после долгих экспериментов обнаружили новые необычные свойства постоянных занятий интимом.

Соответствующее сообщение было опубликовано в западных специализированных изданиях. По словам ученых, постоянные половые акты помогают избавлять от симптомов депрессии и мигрени.

Кроме того, такие занятия сексом в значительной степени снижают артериальное давление и помогают гораздо быстрее уснуть. Также интересно, что один из побочных эффектов от половых актов − появление насморка.

Ученые утверждают, что во время секса у мужчин активируются участки головного мозга, в которых заметна усиленная реакция при появлении агрессии. А вот у женщин, что интересно, таковая связь отсутствует напрочь.

Напомним, ранее ученые и медики установили, каким для женщин должен быть хороший секс, а также рассказали, кто из «сов» или «жаворонков» склонен к случайному сексу.