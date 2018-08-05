Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства

Ученые заявили об опасности популярного медсредства

Бактерии стали устойчивыми к средствам для мытья рук с содержанием спирта, которые должны помочь от распространения вирусов.

Это произошло из-за распространенности дозаторов антибактериальных гелей в больницах, которые раньше помогали успешно бороться с тяжелоизлечимыми инфекциями, пишет "АиФ".

Ученые провели исследования на мышах и установили, что бактерии VRE выживали при обработке этанолом. Более того, они способны быстрее колонизировать кишечник мышей.

Выяснилось, что использование спиртовых дезинфицирующих средств привело к учащению заболеваний, вызванных ванкомицин-резистентными энтерококками, которые способны вызвать заражение крови.

Дозаторы распространялись по причине того, что дезинфекция рук помогала затормозить распространение метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA). Эта бактерия может повлиять на возникновения неизлечимого заболевания, к примеру, сепсис или пневмония. MRSA является устойчивой к лекарствам.

Напомним, ранее в Украине запретили популярное лекарственное средство.