NASA показало фотографию "космического призрака"

"Призрак" - остаток взрыва сверхновой звезды

Телескоп "Спитцер", который принадлежит Североамериканскому аэрокосмическому агентству, сделал интересный снимок космического "призрака" - это линия красного газа, которая образовалась после взрыва переродившейся в сверхновую звезды.

"Остатки" сверхновых - это остатки взрыва звезд. Следы взрыва можно обнаружить с помощью оптических телескопов. Интересно, что этот объект является крупнейшим из известных остатков сверхновой - его диаметр составляет около 150 световых лет. Фото доступно на сайте агентства NASA.

Читайте такжеNASA готовится отказаться от российских "Союзов"В агентстве считают, что есть вероятность, что это древнейший известный остаток сверхновой. Объект расположен на расстоянии 6400 световых лет от Земли.

Напомним, ранее в NASA рассказали, когда поселят людей на Луне.