«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран

Уран начинает ретроградное движение.

С 7 августа начинает ретроградное движение Уран – и закончится оно лишь 6 января 2019 года. Планета сейчас находится в Овне, уточняют эксперты.

При этом действие планеты всегда глобально, а ее позиция в Овне создает почву для масштабных конфликтов, войн и революций.

«В ретроградном же состоянии Уран будет "работать" над нерешенными проблемами в относительно ближнем прошлом. А что у нас там осталось не до конца определенным в геополитике? Где Уран снова будет раздувать угли? Сирия, Восток Украины, Венесуэла, мигрантский кризис в Европе, мутная победа Трампа на выборах и т.д.», – перечислил Telegram-канал «Сухарева башня».

Читайте такжеСолнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делатьКроме того, Уран, по их прогнозу, окажется влияние и на рынок криптовалют: возможные резкие скачки биткоина и его «коллег». «Кстати, прошлогодний бум на рынках крипты начался именно с момента начала попятного движения Урана и закончился аккурат его окончанием», – отмечается Telegram-канал.

Напомним, астролог Влад Росс дал гороскоп на август-2018 для всех знаков Зодиака. По его словам, опасным периодом будет 9-13 августа, на который повлияет очередное затмение 11 августа. "В этот период возможны разного рода ураганы, грады, пылевые бури и тому подобное, потому в это время стоит воздержаться от перелетов на самолетах", - сказал он.