Презентован первый в мире водонепроницаемый ноутбук

IT-индустрия, в лице хитроумных и трудолюбивых азиатов из компании Raytheon, представила первый в мире водонепроницаемый ноутбук, Он называется Raytheon Uncia, и имеет защиту, соответствующую описанию степени IP68.

Читайте такжеЛегкий и тонкий игровой ноутбук ASUS G501JW: краткий обзорВодонепроницаемость машины была подтверждена на практике: в самом начале презентации устройство погрузили в стеклянный резервуар с водой, и зрители могли наблюдать, как ноутбук продолжает работать.

Также Raytheon Uncia оснащен шарниром, который позволяет открывать крышку на угол до 360 градусов. Кроме того, толщина ПК всего 12,7 миллиметров, а весит он чуть больше килограмма. Также новинка получила процессор Intel Core i7-8550U, с тактовой частотой до 4 ГГц. При такой производительности гаджет не оснащен кулерами и потребляет всего 15 Вт/ч.

Цена гаджета пока что неизвестна.