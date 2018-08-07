Украинцы умирают от тепловых ударов: как уберечься в аномальную жару

Как избежать теплового удара.

Погода в Европе пугает своею жарой: там даже по ночам +35 градусов, а днем – свыше +40 градусов (обещают и все +48 градусов).

Ненамного прохладнее в Украине – порядка +30 градусов днем. Уже фиксируются случаи смерти от тепловых ударов. Так, на днях от теплового удара умерла женщина в Днепропетровской области.

Врачи советуют пережидать жаркое время суток дома или в офисе возле кондиционера.

Читайте такжеСиноптик рассказала, в Украине закончится летняя погода«В такую погоду мы должны пить больше жидкости, мы должны носить свободную просторную одежду из натуральных тканей (нам должно быть удобно, она не должна быть обтягивающей) – перечисляет терапевт Наталия Гордиенко. – Использовать можно банальные приспособления в виде веера».

А еще – с 12:00 до 16:00 не ходить по солнечной стороне улицы, а по возможности прятаться в тени.

Напомним, в начале августа южные и восточные области Украины могут оказаться под угрозой нашествия шаровых молний. Украинцам дали советы и рекомендации, каким образом можно уберечься от молний.