Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс

Секс. Иллюстративное фото

Группа исследователей из Федеративной Республики Германия, представляющая Рурский университет, установила, какому типу людей чаще остальных удается заниматься сексом.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном западном издании. Согласно обнародованным данным, исследователи провели опрос более 960 пар. Они предложили респондентам назвать ключевые качества, которые оказывают воздействие на их сексуальную жизнь.

Первым участники опроса назвали добросовестность. Люди с такой чертой характера успешны в интимных делах, поскольку много работают над собой и своими отношениями. Кроме того, исполнительные и скрупулезные мужчины чаще остальных желают удовлетворить партнера, что и позволяет сохранять гармонию и обеспечивать качественный секс.

Вторым важным качеством для хорошей интимной жизни качеством была названа эмоциональная стабильность. Оказывается, люди-экстраверты, любящие общение и новые знакомства, довольно редко оказываются хорошими любовниками.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какое удовлетворение от секса получают полигамные люди, а также о том, когда людей чаще всего тянет на секс.