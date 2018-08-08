Ученые изобрели препарат, тормозящий старение

Старение. Иллюстративное фото

Группа ученых из Эксетерского университета (Англия, Великобритания) закончили разработку соединений, тормозящих старение клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность сосудов.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном пресс-релизе, размещенном на специализированном портале «MedicalXpress». Согласно обнародованным данным, во время экспериментов были использованы эндотелиальные клетки − ради тестирования веществ, «прицеленных» на специфические факторы сплайсинга — вырезание нуклеотидных последовательностей (интронов) из молекулы РНК и сшивание оставшихся (экзонов).

Таким образом, интроны не несут никаких данных по поводу аминокислотной последовательности полипептидов (белков).

Кроме того, ученые выяснили, как именно препараты AP39, AP123 и RT01, доставляющие сероводород в митохондрии эндотелиальных клеток, влияли на апоптоз (программируемую клеточную гибель), репликацию ДНК и остальные процессы. Также оказалось, что соединения, являющиеся дополнительным источником энергии для митохондрий, активировали факторы SRSF2 и HNRNPD. Это, в свою очередь, и снижает старение клеток.

Напомним, ранее медики рассказали, какие продукты вызывают ускоренное старение.