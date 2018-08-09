Ученые рассказали, сколько спиртного можно безвредно пить

Алкоголь. Иллюстративное фото

Группа исследователей из университета Кембриджа (Великобритания) провела исследование и выяснило, сколько спиртного людям можно употреблять безопасно для организма.

Ученые под руководством доктора Анжелы Вуд провели анализ данных о состоянии здоровья 600 тысяч человек из 19 стран мира. В первую голову учитывалось количество употребляемого этими людьми спиртного.

Ученые «пересчитали» единицы в т.н. «дринки» и рассчитали, какое их количество приносит минимальный вред для здоровья.

Соответственно, безопасная доза −14 «дринков» в неделю. Этот показатель равен приблизительно шести бокалам вина либо шести кружкам пива. При этом между употреблениями спиртного необходимо делать перерыв в пару суток.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, какой популярный алкоголь делает женщин счастливее, а также о том, как алкоголь влияет на сексуальность.