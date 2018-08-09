В пятницу украинцев ожидает магнитная буря: как пережить

10 августа ожидается магнитная буря.

Согласно календарю магнитных бурь на август-2018, метеозависимых людей ждет несколько «метеоударов» в этот период. Наиболее мощные «удары» припасены на конец месяца – однако и в эту пятницу, 10 августа, Землю ожидает магнитное возмущение.

Магнитная буря 10 августа-2018 будет относительно слабой. Тем не менее, некоторые люди все равно могут страдать от головокружений и головных болей в этот день. Среди других опасностей этих суток:

бессонница;

перепады настроения и заторможенные психические реакции из-за расстройства нервной системы;

учащенное сердцебиение;

мигрень;

перепады давления;

пониженный жизненный тонус.

Медики настоятельно рекомендуют в дни магнитных бурь избегать конфликтных ситуаций, побольше ходить пешком и заранее запастись необходимыми лекарствами. От дальних поездок в это время лучше воздержаться.

Читайте такжеЗвездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный потокРанее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях и какие препараты помогают при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, напомним, что 11 августа нас ожидает очередное солнечное затмение. Этим событием окончательно закрывается коридор затмений.

Мы также сообщали, как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать. Ситуация с этим затмением усугубляется из-за ретроградного Плутона.