Супрун назвала ключевой момент при похвале детей

Детей нужно хвалить за усилия, вложенные для того, чтобы справиться с задачей, сообщила Ульяна Супрун / УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, что ключевой момент при похвале детей — хвалить за усилия, вложенные для того, чтобы справиться с задачей.

С детьми стоит быть искренними, написала чиновница на своей странице в Facebook.

“Ключевой момент — хвалить за усилия, которые вложил ребенок, чтобы справиться с задачей ("ты очень упорно работала, чтобы этого достичь”).

"Такая похвала лучше мотивирует ребенка на новые свершения”, — отметила и.о. министра. По ее словам, “если постоянно акцентировать похвалу на качествах ребенка, он может начать переживать, что не оправдает высокое представление о нем в будущем и избегать выполнения более сложных задач”.

Ранее психолог Наталья Холоденко утверждала, что у детей нужно отнимать гаджеты, не боясь истерик, зависимость от устройств является классической наркоманией. Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.