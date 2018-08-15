Ученые установили, как связаны секс и женский целлюлит

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В США команда исследователей установила прямую взаимосвязь между сексом и возникновением у женщин целлюлита.

Такое сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ. Согласно обнародованным данным, женщины, подвергающиеся тазовой лимфаденэктомии для лечения рака, склонны к развитию острого и часто рецидивирующего целлюлита в результате локальных анатомических аномалий. А запускает весь этот неприятный процесс именно половой контакт.

По словам участника проекта, Марио Бруно Сантоса, в 2016-м в больницу, где он тогда работал, поступила 63-летняя женщина с диагнозом «эпидермоидная карцинома». Ей медики сумели помочь, однако скоро она начала жаловаться на воспаления кожи живота и левой ноги, лихорадку, а также кровотечение из вагины во время секса.

Врачи подозревали запущенный целлюлит, поэтому немедленно начали проводить полное обследование. В крови у женщины нашли лейкоцитоз с повышенным реактивным белком С и бактерии Streptococcus mitis. Тогда помогло лечение антибиотиками. Однако через два месяца симптомы вернулись – сразу после того, как пациентка занялась сексом с мужем. Оказалось, что во время полового акта бактерии стрептококка попали в кровь и спровоцировали резкое развитие целлюлита.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда людей чаще всего тянет на секс, а также выяснили в какой стране больше всего любят заниматься интимом.