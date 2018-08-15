Психолог посоветовала, что делать с негативом

Негативом нужно "питаться", посоветовала психолог / newzz.in.ua

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко утверждает, что негатива не нужно бояться — "это тоже энергия, некая странная форма восхищения".

Негативом стоит "питаться", написала эксперт в Instagram.

"Не бойся негатива. Это тоже энергия, некая странная форма восхищения. Ненавидят — значит, вытесняют восторг к тебе, осуждают — хотят быть ближе, сочиняют сплетни — есть потребность знать о тебе больше", — отметила автор.

По ее словам, человека не обязаны любить все, необходимо справляться с этой реальностью. "Поэтому лови свою порцию негатива и вместо оправданий, обиды и злости повтори про себя: "Как жаль, что этот человек не может выразить ко мне свои добрые чувства", — посоветовала психолог.

"Питайся негативом! На перегное отлично растут цветы. Кто-то принесет тебе саженцы или букет роз, а другой ведро навоза, но в хозяйстве все пригодится)", — добавила кандидат философских наук.

Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что гневу и ненависти нужно давать пространство — такое же, как и любви, поскольку за такими чувствами стоит право человека на существование.