Изменщицы и скандалистки. Женщины под какими знаками Зодиака самые противные

Представительницы трех знаков Зодиака считаются самыми противными / rabstol.net

Женщины, рожденные под тремя из 12 знаков Зодиака — Лев, Козерог и Рыбы — являются самыми противными.

Рожденные под этим знаком представительницы прекрасного пола склонны к изменам и скандалам, пишет “Обозреватель” со ссылкой на астрологов.

Женщины-Львы харизматичны, знают себе цену и охотятся на выгодного ухажера. Во время совместной жизни с ними мужчины начинают замечать "хищный оскал" и жалуются на то, что из них выжимают последние соки.

Козероги строги и стремятся к совершенству, высказывают возлюбленному свои претензии, поучают и способны его бросить. “Такая твердость и даже жестокость — следствие неспособности по-настоящему сблизиться с другим человеком и нежелания идти на уступки”, — отметило издание.Читайте такжеСтали известны знаки Зодиака, которые считаются самыми глупыми

Женщины-Рыбы являются манипуляторами в серьезных отношениях, они способны очень аккуратно добиться от партнера нужного решения. Представительницы этого знака таким образом борются с комплексами и неудачами из прошлого.

Ранее СМИ назвали самые амбициозные знаки Зодиака, которые умеют сколотить состояние и добиться успеха. На первом месте в топ-3 оказались Львы, а замкнул троку лидеров Скорпион.