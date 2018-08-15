"Столкновение неизбежно": почему ученые уверены, что конец света наступит уже 16 августа-2018

Конец света обещают уже 16 августа. / фото: porogy.zp.ua

Ученые давно обсуждают новость, что последним "аккордом" для землян станет появление планеты Х-Нибиру, которая окончательно уничтожит Землю, которая давно созрела для библейских явлений.

Уже и дату уточнили – Земля якобы столкнется со "вторым солнцем" уже завтра, 16 августа 2018 года.

Ранее "визит" Нибиру уже якобы заканчивался для Земли вымиранием динозавров и ледниковым периодом.

"Недаром были предсказания, что в "небе появятся два солнца". И, к сожалению, когда люди это увидят, то могут произойти очень страшные катаклизмы. Могут произойти цунами. Но цунами – это самое малое, что может произойти", – заявил астролог Михаил Филоненко.

Даже если не будет столкновения, утверждают эксперты, катастрофы все равно не избежать: гравитационное притяжение Нибиру, которая, по расчетам уфологов, в 4 раза больше Земли, приведет к смещению континентов и падению на нашу планету дождя из астероидов.

О метеоритном дожде, который погубит Землю аккурат в 2018 году, предупреждала недавно и девочка-индиго Александра из Читы. Космические "осадки", по ее словам, повлекут за собой необратимое изменение климата на Земле – похолодание. От холода люди начнут гибнуть.

Самый верный способ спастись – переждать встречу с Нибиру в бункере, советуют уфологи.

Идеальная глубина – не менее 30 метров.

Астрономы в свою очередь настаивают: если бы Нибиру существовала, то двигалась бы по определенной орбите (как и все планеты). И при пересечении ее орбиты с земной – от Земли бы уже "мокрого места" не осталось. Более того – при приближении к Земле планету такого масштаба (напоминаем: якобы в 4 раза больше Земли) уже давно можно было бы разглядеть сначала в телескоп, а затем и в обычный бинокль.

Вместо Нибиру – "Невероятный Халк"

Есть и другая версия. Что 16 августа-2018 Земля якобы столкнется с кометой C/2017 S3.

Назвали ее "Невероятный Халк", потому что она зеленого цвета.

Комета достаточно большая, ее газопылевое облако вдвое превышает размеры Юпитера — самой большой планеты Солнечной системы. Облако вокруг ядра составляет примерно 260 тысяч км в диаметре. Огромное космическое тело.

Однако и здесь всю "малину" портят астрономы: по их утверждениям, "Халк" приближался к Земле еще 7 августа – и ничего особо страшного с тех пор с нашей планетой не произошло.

Напомним, известный физик вычислил дату конца света. В 1704 году Ньютон написал, что конец света наступит в 2060 году — ровно через 1260 лет после основания Священной Римской империи.

Ранее предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) рассказал о приближении конца света.