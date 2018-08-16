Нибиру: что известно о планете, которую связывают с концом света

Нибиру / Caltech/R. Hurt (IPAC)

Пресловутая Нибиру, иначе также называемая как "Планета X", ставшая притчей во языцех в середине августа нынешнего года как причина возможного Апокалипсиса, впервые начала фигурировать еще в мифах шумеров – жителей Междуречья (региона между реками Тигр и Ефрат).

Ниберу (Нибиру) упоминается в шумерском эпическом произведении "Энума элиш", посвященном сотворению мира. Согласно этому тексту, расшифрованному современными историками, бог Мардук создал звезды и планеты по подобию остальных богов, затем очертил круг созвездий Зодиака созвездий, разделив календарный год на 12 месяцев, и упорядочил движение небесных светил. И именно Нибиру якобы с тех пор управляла движением звезд по небу.

Нибиру / Daily Express

Далее она множество времени являлась объектом «исследований» уфологов, конспирологов и прочих «специалистов». Они утверждали, что Нибиру вчетверо превышает своими размерами Землю, а ее гравитация настолько сильна, что может сдвинуть полюса нашей планеты и изменить ее вращение. Это, естественно, приведет к глобальной катастрофе − к ураганам, тайфунам и наводнениям. Некоторые особо смелые "исследователи утверждают", что динозавры вымерли именно потому, что Земля сблизилась с Нибиру.

Пожалуй, наибольший вклад в мифологию о "Планете X" внес американец Закария Ситчин. В 1976-м он выпустил книгу "Двенадцатая планета". В тексте Ситчин, взяз за основу оригинальный «ивритный» текст Ветхого Завета, тексты аккадских и шумерских мифов, пытался доказать существование Нибиру. Согласно его трактовке, после того, как "Планета X" стокнулась с планетой Тиамат, сразу же начали формироваться Земля, Луна, а также пояс астероидов и комет. На этом Ситчин не остановился и утверждал, что коренное население Нибиру – аннунаки – с помощью генной инженерии создали людей, скрестив свой генетический материал с Homo erectus (в переводе с латыни – человек прямоходящий). Заканчивалась его книга таким прогнозом – Апокалипсис случится четко 21 декабря 2012 года − когда Нибиру приблизится к Земле на кратчайшую дистанцию.

Нибиру / Advent of Deception

Идеи Ситчина не остались незамеченными и множество раз за последние сорок лет дополнялись другими представителями неакадемической науки и всяческими эзотериками. Апокалипсис в 2012-м из-за Нибиру рассматривался исключительно в ключе "очистки" Земли и всей Солнечной системы "от зла и признак нового этапа духовного развития человечества ".

В общем и целом миф о Нибиру много лет вызывает раздражение у астрономов и физиков. Как заявляют специалисты NASA, если бы такое небесное тело в реальности существовало в Солнечной системе, его легко можно было отследить с помощью телескопов. Либо вовсе невооруженным взглядом - если бы Нибиру реально приближалась к Земле.

Напомним, ранее известный астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" объяснил, откуда и когда стоит ждать Апокалипсиса.