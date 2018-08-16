"В пользу бедных": Стало известно, какой и когда бюджетный ноутбук выпустит Apple

16 августа 2018, 14:38

Американский гигант планирует порадовать людей со средними доходами.

Предыдущая модель - MacBook Air 2015 / Cnet

Осенью нынешнего года руководство крупной американской корпорации Apple планирует презентовать новый ноутбук класса "эконом" из линейки MacBook.

Соответствующее сообщение было опубликовано профильным западным порталом DigiTimes со ссылкой на собственные информированные источники.

Согласно имеющимся данным, производить бюджетные MacBook будут на мощностях тайваньской компании Quanta Computer. Планируется, что всего в первых партиях будет выпущено около десятка миллионов таких гаджетов.

Новинка должна будет заменить модель MacBook Air 2015. Ее оснастят дисплеем на 13 дюймов и восьмым поколением процессоров Intel Core. Как сообщают инсайдеры, устройство будет стоить в розницу около тысячи долларов США (приблизительно 27 тысяч гривен по нынешнему курсу).

Напомним, ранее сообщалось о том, что корпорация Apple планирует заменить удостоверения личностями своими смартфонами iPhone.

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Apple ноутбук MacBook
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