Стали известны самые лживые знаки Зодиака

Три знака Зодиака являются самыми лживыми / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака самыми лживыми являются водный, воздушный и огненный — Рак, Весы и Стрелец.

Рожденные под этим знаком люди могут запросто убедить в том, чего на самом деле никогда не существовало, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Раки — закрытые люди, считают, что вранье является лучшим способом защиты от окружающих. Они не любят, когда за них переживают близкие, и обманывают их, чтобы успокоить.

Представители этого знака с энтузиазмом и талантом придумывают неправдивую информацию и заставляют в нее поверить тех, от кого ожидают выгоды, обожают придумывать небылицы о самих себе, поскольку стремятся к популярности. Читайте такжеИзменщицы и скандалистки. Женщины под какими знаками Зодиака самые противные

Весам свойственна двойственность и лицемерность, они так часто врут, что сами не помнят, кому и что говорят. Иногда родившиеся под этим знаком люди врут, пытаясь оградить себя и других от различных неприятностей, но чаще всего просто "вешают лапшу на уши".

Стрельцы — самые прямолинейные и любящие правду знаки Зодиака, но виртуозно умеют врать и часто утаивают информацию. "Они преподносят информацию так, как выгодно им самим, при этом считают, что таким образом совершают благое дело", — отметило издание.

Ранее СМИ назвали самые амбициозные знаки Зодиака, которые умеют сколотить состояние и добиться успеха. На первом месте в топ-3 оказались Львы, а замкнул троку лидеров Скорпион.