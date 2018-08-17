Ученые узнали, что повышает сексуальную активность

У молодых мышей есть особый тип иммунных клеток, они повышают сексуальную активность, узнали ученые / Reuters

В США неврологи из Университета штата Огайо провели эксперименты над мышами и выяснили, что у них есть иммунные клетки, которые возбуждают половое влечение к противоположному полу (либидо).

В организмах молодых животных вызревает особый тип иммунных клеток, повышающих сексуальную активность, пишет "МедикФорум" со ссылкой на исследователей.

"… сексуальность увеличивалась на фоне повышения активности тучных клеток, являющихся частью иммунной системы. Активизация иммунных клеток, как выяснилось, происходила под действием нескольких типов гормонов, в том числе и эстрогенов", — отметило издание.

По его данным, подпитка гормонами приводила к тому, что самцы мышей могли спариваться с пятью-шестью самками подряд. "Все это происходило за определенный отрезок времени, затем чрезмерная сексуальная активность заметно падала", — говорится в материале.

Ранее в США ученые из федерального "Центра социологических исследований" изучили сексуальные привычки разных народов мира и выяснили, в какой стране больше всего занимаются любовью.