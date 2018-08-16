"Жара будет аномальнее, чем планировалось": ученые дали прогноз погоды до 2022 года

Ближайшие пять лет будут аномально жаркими. / Фото: Reuters

В ближайшие пять лет погода будет жарче, чем положено – даже с учетом глобального потепления.

Такие выводы обнародовали Лаборатории физики океана и спутникового дистанционного зондирования во Франции и Саутгемптонского университета в Великобритании.

Они разработали скоростную самообучающуюся модель прогнозирования климата. Согласно этой модели, погода в 2018-2022 годах будет еще жарче, чем предусмотрено глобальным потеплением. Хотя и ненамного – на десятые доли градуса. Однако, предупреждают ученые, повышение средней температуры Земли даже на 0,5 градуса грозит радикальными изменениями климата.

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Ранее народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени. В конце последнего месяца лета ожидаются осадки, отметил эксперт.

По другим данным, средняя температура воздуха в сентябре в Украине будет колебаться от +20-25 градусов на западе до +28-30 градусов на юге и юго-востоке. В центральных областях днем температура будет держаться на отметках +26-28 градусов.