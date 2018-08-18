Овощная диета: стало известно, какой продукт может спасти от рака

Стали известны полезные свойства капусты / fermercenter.com

Большинство видов капусты, а также некоторых других овощей, способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний.

По данным исследователей из Института Фрэнсиса Крика, в крестоцветных овощах, к которым относится капуста, найдены элементы, предотвращающие рак, пишет The Statesman.

Отмечается, что вещество индол 3-карбинол, содержащееся в таких овощах, выделяется при их жевании и преобразуется после контакта с желудочным соком. Оно способно влиять на стволовые клетки, отвечающие за регенерацию слизистой оболочки кишечника.

При этом опыты проводились на мышах, а исследования показали, что диета, содержащая много овощей с индол-3-карбинолом, защищает от развития рака даже расположенных к этому особей. А у больных развитие болезни замедлялось.

Напомним, ранее ученые научились останавливать несколько видов рака.