Овощная диета: стало известно, какой продукт может спасти от рака

Диета, содержащая много овощей с индол-3-карбинолом, защищает от развития рака.
Большинство видов капусты, а также некоторых других овощей, способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний.
По данным исследователей из Института Фрэнсиса Крика, в крестоцветных овощах, к которым относится капуста, найдены элементы, предотвращающие рак, пишет The Statesman.
Отмечается, что вещество индол 3-карбинол, содержащееся в таких овощах, выделяется при их жевании и преобразуется после контакта с желудочным соком. Оно способно влиять на стволовые клетки, отвечающие за регенерацию слизистой оболочки кишечника.
При этом опыты проводились на мышах, а исследования показали, что диета, содержащая много овощей с индол-3-карбинолом, защищает от развития рака даже расположенных к этому особей. А у больных развитие болезни замедлялось.
Напомним, ранее ученые научились останавливать несколько видов рака.