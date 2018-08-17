Ученые рассказали, каким занятием можно полностью заменить секс

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В США ученые-нейробиологи после длительных исследований сумели установить занятие, которое по степени приносимого удовольствия и мозговых реакций способно заменять людям секс.

Соответствующее сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ. Согласно обнародованным данным, нейробиологи проводили анализ мозга добровольцев гамма-лучами − во время выполнения различных занятий.

По словам исследователей, только одно занятие смогло близко подойти по уровню стимуляции мозговых центров удовольствий к сексу – совершение покупок (шоппинг). Ученые разделили любителей шоппинга на две группы. В первой оказались те, кто приобретает большое количество вещей – ради того, чтобы соответствовать моде и трендам. От процесса покупок удовольствия они получают удовольствие среднего уровня. А вот представители второй группы занимаются шоппингом ради поиска своего собственного стили и, соответственно, могут на покупки тратить часы и целые дни. Среди таких людей у подавляющего большинства были зафиксированы мозговые гамма-ритмы, абсолютно такие же, какие бывают при занятии сексом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые установили, как связаны секс и женский целлюлит, а также рассказали том, какие качества помогают людям добывать регулярный секс.