Астролог спрогнозировал судьбу гривны в 2018-м

Влад Росс спрогнозировал падение гривны в 2018 году / Главред

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2018 году гривна может упасть до отметки в 40 грн за доллар.

В годы, в которых последняя цифра восемь, украинская валюта всегда обесценивалась, рассказал эксперт в интервью УНИАН.

"Вспомните 1998 год, когда она с двух упала до четырех (курс гривны к доллару на начало года составлял 1,89, а на конец года — 3,42, — Ред.). 2008 год — с пяти гривен за доллар упала до восьми", — отметил собеседник.

По его словам, в текущем году высока вероятность того, что гривна не остановится на уровне 30, а может упасть до 40. "Звезды четко не говорят, каким будет курс, но, вероятно, его будет очень сложно сдерживать", — добавил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что в Украине судьбоносные процессы станут происходить во второй половине 2019 года (в марте должны состояться президентские выборы) и в начале 2020-го, а с 2020-2021 года будет очень хороший подъем экономики.