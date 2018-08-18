Ученые нашли пользу завтрака перед занятием спортом

Завтрак перед занятием спортом значительно активизирует сжигание углеводов, выяснили ученые / SunDayNews

В Великобритании ученые из Университета Бата провели исследование и выяснили, что съеденный человеком перед занятием спортом завтрак значительно активизирует сжигание углеводов и ускоряет обмен веществ.

Сочетание первого приема пищи и тренировок может быть крайне полезным при лечении многих болезней, в частности, ожирения, диабета второго типа, а также заболеваний сердца и сосудов, пишет MedicalXpress со ссылкой на исследователей.

По данным издания, в исследовании приняли участие добровольцы, их поделили на две группы — члены одной завтракали молочной кашей и шли в тренажерный зал, а другой — тренировались на голодный желудок.

После тренировок участники проходили медосмотры, в результате которых и выяснилось, что завтрак перед физическими нагрузками способствовал значительному ускорению скорости усвоения углеводов и выведению глюкозы из крови.

Ранее в Южной Корее ученые из Сеульского национального университета пришли к выводу, что привычка ежедневно пить кофе негативно влияет на структуру головного мозга. Ознакомиться со сведениями ученых можно здесь.