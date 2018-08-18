Ученые нашли пользу завтрака перед занятием спортом

18 августа 2018, 11:10

Сочетание первого приема пищи и тренировок может быть крайне полезным при лечении болезней сердца, полагают исследователи.

Ученые выяснили, что завтрак перед занятием спортом значительно активизирует сжигание углеводов
Завтрак перед занятием спортом значительно активизирует сжигание углеводов, выяснили ученые / SunDayNews

В Великобритании ученые из Университета Бата провели исследование и выяснили, что съеденный человеком перед занятием спортом завтрак значительно активизирует сжигание углеводов и ускоряет обмен веществ.

Сочетание первого приема пищи и тренировок может быть крайне полезным при лечении многих болезней, в частности, ожирения, диабета второго типа, а также заболеваний сердца и сосудов, пишет MedicalXpress со ссылкой на исследователей.

По данным издания, в исследовании приняли участие добровольцы, их поделили на две группы — члены одной завтракали молочной кашей и шли в тренажерный зал, а другой — тренировались на голодный желудок.

После тренировок участники проходили медосмотры, в результате которых и выяснилось, что завтрак перед физическими нагрузками способствовал значительному ускорению скорости усвоения углеводов и выведению глюкозы из крови.

Ранее в Южной Корее ученые из Сеульского национального университета пришли к выводу, что привычка ежедневно пить кофе негативно влияет на структуру головного мозга. Ознакомиться со сведениями ученых можно здесь.

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ученые Спорт завтрак
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