Катастрофа близко: половина жителей Земли рискует остаться без пресной воды

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В скором будущем человечество почувствует катастрофические последствия из-за стремительного сокращения запасов пресной воды.

Как подсчитали специалисты ООН, к 2050 году половина населения планеты не будет иметь доступа к запасам безопасной по санитарным нормам воды. И этому есть две основные причины: рост населения и климатические изменения.

При этом самый большой дефицит воды сейчас испытывает Индия, там более 163 миллионов человек не имеют доступ к чистой воде.

Кроме того, специалисты прогнозируют, что уже к 2040 году нарушение баланса между использованием воды и водными ресурсами будет довольно значительным. Например, если не предпринимать мер по предотвращению роста населения и засушливого климата, в Украине баланс нарушится на 40-80%.

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Дефицит воды будет более ощутим в крупных городах. Так, уже в этом году, в январе правительство Кейптауна, ЮАР объявило, что запасов воды хватит лишь на 90 дней. Исключительно благодаря отчаянным мерам по резкому сокращению потребления воды жители города смогли "дотянуть" до сезона дождей в мае. Однако проблема нехватки воды в городе так и не решена.

Для решения проблемы ученые рекомендуют правительствам разработать более грамотную политику использования воды, направленную на сокращение ее использования, а также повысить цены на воду, чтобы население понимало, что вода — очень ценный ресурс.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму российские захватчики признали катастрофу с водой.