"Перекресток культур". Американский астронавт показал фото Черного моря из космоса

Космонавт сфотографировал море сквозь иллюминатор МКС.
Американский астронавт Ричард Арнольд, который находится на Международная космическая станция, выложил в Сеть фотографию Черного моря (омывает берега Украины, России, Грузии, Турции, Румынии и Болгарии).
Снимок был сделан сквозь иллюминатор, космонавт опубликовал его в своем Twitter-аккаунте.
"Черное море — это перекресток культур, а Стамбул — ворота", — подписал фото Арнольд.
Напомним, в январе во Львове президент Петр Порошенко встретился с генерал-губернатором Канады, астронавтом Жюли Пайетт, чиновница подарила ему фотографию Украины, сделанную в космосе.