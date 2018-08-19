"Перекресток культур". Американский астронавт показал фото Черного моря из космоса

Американский астронавт опубликовал снимок Черного моря из космоса / twitter.com/astro_ricky

Американский астронавт Ричард Арнольд, который находится на Международная космическая станция, выложил в Сеть фотографию Черного моря (омывает берега Украины, России, Грузии, Турции, Румынии и Болгарии).

Снимок был сделан сквозь иллюминатор, космонавт опубликовал его в своем Twitter-аккаунте.

"Черное море — это перекресток культур, а Стамбул — ворота", — подписал фото Арнольд.

Американский астронавт опубликовал снимок Черного моря из космоса / twitter.com/astro_ricky

Напомним, в январе во Львове президент Петр Порошенко встретился с генерал-губернатором Канады, астронавтом Жюли Пайетт, чиновница подарила ему фотографию Украины, сделанную в космосе.