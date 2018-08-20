Стало известно, какая грудь нравится богатым мужчинам, а какая – бедным

Какая грудь нравится богатым мужчинам, а какая – бедным. / instagram.com/yana_koshkina_official

Ученые выяснили, как уровень материального достатка мужчины влияет на его интимные предпочтения, в частности, какую женскую грудь он предпочитает.

В ходе эксперимента участников разделили на две группы – с маленьким доходом и тех, у кого нет проблем с финансами, пишет Мedikforum. После чего предложили оценить степень физической привлекательности женщин по анимированным картинкам.

Несмотря на сложившийся стереотип про олигархов с их "силиконовыми" женами, выяснилось, что в реальности мужчины с достатком предпочитают женщин со скромными формами. А вот пышногрудым красоткам отдают предпочтение мужчины с худшим финансовым положением.

Затем эксперимент повторили среди голодных и хорошо накормленных мужчин. Голодные участники предпочли женщин с большой грудью, а сытые – наоборот.

Ранее ученые выяснили, кто умнее – женщины или мужчины. Они сравнили мужской и женский мозг, чтобы оценить скорость реакции на графическую картинку.

Напомним, ученые рассказали, почему мужчины лгут о сексе и количестве партнерш, а также назвали вещи, которые являются "врагами секса".