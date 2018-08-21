Ученые определили 3 внешних признака гениальности человека

21 августа 2018, 02:29

Забавно, что все три признака считаются "вредными привычками".

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мериканские ученые выявили внешние признаки гениальности. / LiveJournal

Американские ученые выявили внешние признаки гениальности: то есть не по тестам IQ, а исходя из образа жизни человека.

Всего таких признаков оказалось три, пишет Curious Mind.

1. Ругаются как матросы

Гениальные мозги работают быстрее обычных, им некогда подбирать корректное слово. К тому же матерные слова зачастую сами по себе короче, чем их литературные аналоги. Отсюда подчас бессознательный выбор в пользу ругательств.

2. "Совы" с малых лет

Согласно американскому исследованию, чем выше у человека IQ, тем позже он ложится спать. Это связано с нарушением циркадных ритмов (биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи).

Согласно американскому исследованию, дети с IQ меньше 75 обычно ложатся спать около 23:41 в будни, а дети с IQ более 125 отправляются на боковую около 00:29.

3. Организованный хаос

Внешний беспорядок провоцирует на принятие нестандартных решений, помогая отказаться от привычного образа мышления.

Ранее психолог объяснила, почему детей не стоит называть очень редкими именами. Имена, которые легко произносятся, производят лучшее впечатление, выяснили ученые.

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