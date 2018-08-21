Ученые определили 3 внешних признака гениальности человека

мериканские ученые выявили внешние признаки гениальности. / LiveJournal

Американские ученые выявили внешние признаки гениальности: то есть не по тестам IQ, а исходя из образа жизни человека.

Всего таких признаков оказалось три, пишет Curious Mind.

1. Ругаются как матросы

Гениальные мозги работают быстрее обычных, им некогда подбирать корректное слово. К тому же матерные слова зачастую сами по себе короче, чем их литературные аналоги. Отсюда подчас бессознательный выбор в пользу ругательств.

2. "Совы" с малых лет

Согласно американскому исследованию, чем выше у человека IQ, тем позже он ложится спать. Это связано с нарушением циркадных ритмов (биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи).

Согласно американскому исследованию, дети с IQ меньше 75 обычно ложатся спать около 23:41 в будни, а дети с IQ более 125 отправляются на боковую около 00:29.

3. Организованный хаос

Внешний беспорядок провоцирует на принятие нестандартных решений, помогая отказаться от привычного образа мышления.

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