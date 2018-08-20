Ученые определили, какие люди склонны к изменам

Измены - прерогатива в основном двух категорий людей / http://ddick.com.ua

Ученые австралийского Университета Квинсленда выяснили, какие типы людей более всего склонны к изменам. Так, изменять чаще будут люди с импульсивным поведением, а также те люди, у которых было достаточно много сексуальных партнеров.

Несмотря на уникальность каждых отношений, существует определенный набор факторов, указывающий на склонность человека к изменам, пишет The Independent.

Так, импульсивные люди могут пойти на измену партнеру просто потому, что не обдумывают ситуацию, вместо этого действуя в зависимости от непосредственно мыслей и Читайте также"Мелании нелегко": Трамп прокомментировал свои изменыэмоций.

Также, по словам исследователей, те, у кого было больше сексуальных партнеров в прошлом, склонны быть неверными и искать других партнеров на стороне.

Кроме этого, исследование обнаружило, что главными причинами измен является чувства отстраненности от партнера и низкая удовлетворенность отношениями. В то же время исследование показало, что длительность отношений оказывает минимальное влияние на верность.

Ранее американские ученые разработали тесты для предсказания измены.