Ученые определили, какие люди склонны к изменам

Так, импульсивные люди могут пойти на измену партнеру просто потому, что не обдумывают ситуацию,
Ученые австралийского Университета Квинсленда выяснили, какие типы людей более всего склонны к изменам. Так, изменять чаще будут люди с импульсивным поведением, а также те люди, у которых было достаточно много сексуальных партнеров.
Несмотря на уникальность каждых отношений, существует определенный набор факторов, указывающий на склонность человека к изменам, пишет The Independent.
Так, импульсивные люди могут пойти на измену партнеру просто потому, что не обдумывают ситуацию, вместо этого действуя в зависимости от непосредственно мыслей и Читайте также"Мелании нелегко": Трамп прокомментировал свои изменыэмоций.
Также, по словам исследователей, те, у кого было больше сексуальных партнеров в прошлом, склонны быть неверными и искать других партнеров на стороне.
Кроме этого, исследование обнаружило, что главными причинами измен является чувства отстраненности от партнера и низкая удовлетворенность отношениями. В то же время исследование показало, что длительность отношений оказывает минимальное влияние на верность.
Ранее американские ученые разработали тесты для предсказания измены.