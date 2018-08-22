Ученые рассказали, как улучшить секс в отношениях

Сексуальные фантазии.Иллюстративное фото / MIGnews

Исследователи из Междисциплинарного центра в городе Герцлия (Израиль) в результате масштабного проекта сумели доказать, что сексуальные фантазии не только повышают интимное влечение партнеров, но и формируют позитивное отношение друг к другу.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированных СМИ. Всего ученые провели в ходе проекта четыре больших эксперимента.

Во время первого исследователи предложили волонтерам фантазировать о своем партнере/партнерше (диадические фантазии) и о других людях (экстрадиодические), а затем описать свои ощущения. Все участники заявили о том, что у них увеличилось сексуальное влечение и желание удовлетворить своего партнера.

Во втором эксперименте ученые попросили волонтеров представить, что они рассказывают о своих фантазиях партнеру либо постороннему человеку. И в этом случае желание заниматься сексом не уменьшилось, а при фантазировании о возлюбленных даже увеличилось.

Во время третьего эксперимента волонтеры в течение трех недель записывали свои сексуальные фантазии и характеризовали их отношение к партнеру при этом, а во время четвертого − в течение четырех недель вели "ночной" дневник, куда записывали фантазии.

В конечном итоге, ученые сделали вывод, что сексуальные фантазии, имеющие привязку к реальному миру, очень благотворно влияют на отношения, повышая привлекательность партнера/партнерши.

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