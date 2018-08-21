Сексологи назвали самые оскорбительные формы супружеской измены

21 августа 2018, 18:43

"Измена - нет живучей слова" - по-прежнему так ли это, разбирали американские специалисты.

Супружеская измена. Иллюстративное фото / psy-practice.com

Ученые-сексологи в США после длительных исследований установили, какие формы супружеской измены являются наиболее оскорбительными для людей.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Новый опрос показал такие результаты – часть опрошенных американцев считают неверностью секс с другим партнером, а часть считают изменой флирт и переписку в соцсетях.

По словам одного из авторов проекта, сексолога Эшли Мэдисон, самой оскорбительной формой измены, по мнению 55% опрошенных, является глубокое душевное увлечение другим человеком. Более 40% респондентов заявили, что отправление интимных снимков кому-либо, кроме своего партнера/партнерши, также считается изменой. 29% людей считают предательством, если супруг провел время с экс-возлюбленным, а 16% всерьез обижаются, если партнер флиртует с другим человеком. Также интересно, что только 18% опрошенных американцев считают секс "на стороне" изменой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые определили, какие люди склонны к изменам.

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США ученые измена секс сексологи
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