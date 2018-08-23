Стало известно, какой алкоголь является самым популярным в мире

Коньяк. Иллюстративное фото / heaclub.ru

Представители "Национального межпрофессионального управления коньяка" объявили о том, что именно этот напиток стал самым популярным алкоголем за период с августа 2017-го по август 2018-го.

Согласно данным организации, за указанный период из Франции было продано около 206 млн бутылок коньяка. Всего с 2017-го по 2018-й экспорт французского коньяка вырос на 8,2% по литражу и на 5,4% в денежном отношении.

Этот алкогольный напиток экспортируется более чем в 150 стран мира. Лучше всего он реализуется в розницу в США, Канаде и Мексике. Однако, за минувший год особенно вырос спрос в Азии − на 15%. Только Китай импортировал около 26,2 млн бутылок и вошел в число крупнейших импортеров коньяка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, как алкоголь влияет на сексуальность, а также установили его новую опасность.