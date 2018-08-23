"Конец близко": откуда взялось "ядерное пророчество" и чем оно грозит миру

23 августа 2018, 14:11

Новый конец света греческий физик Георгиос Гьялвас назначил на конец лета-2018.

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв / ТСН

Не успели земляне оправиться от страха перед "планетой апокалипсиса" Нибиру – как их пугают новым пророчеством. На сей раз – ядерным.

Новой датой конца света греческий физик Георгиос Гьялвас назвал конец лета-2018, некоторые пользователи соцсетей даже уточнили – конкретно 23 августа 2018. Именно "ядерное пророчество 23 августа 2018" должно было положить конец всем земным бедам – от необходимости ходить на нелюбимую работу до оплаты ненавистной "коммуналки".

Гьялвас связывал ядерный коллапс с кризисом между США и КНДР: мол, Трамп и Ким Чен Ын не договорятся по ядерной программе (они толком и не договорились, однако обстреливать друг друга ядерными боеголовками тоже не спешат). Также физик предупреждал на счет войны в Сирии.

А тут, как на грех, еще и Россия накануне 23 августа умудрилась потерять ядерную ракету в Баренцевом море (о чем тут же раструбили ведущие западные СМИ). И приверженцы "ядерного пророчества 23 августа 2018" тут же заметались: "А вдруг та как раз сегодня и рванет?"

Однако – снова не судьба. Трамп и Ким Чен Ын мирно пожали друг другу руки. В Сирии хотя бы временно все притихло. Россияне ракету вроде как нашли (если вообще, конечно, теряли). Нибиру и вовсе не прилетела, так что и те пророчества – в пролете.

Астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит.

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле. Да и то, с вероятностью в 99%, можно утверждать, что он не упадет на Землю. Апофис в переводе это "ангел смерти для всего живого и земного". Ожидается, что это случится в пятницу, 13 апреля, 2029 года. В следующий раз этот астероид, пролетая по своей орбите, вновь подойдет близко к Земле в 2036 году. И пока астрономы не ручаются за 2036 год… То есть если за 2029 год они ручаются, что с наибольше вероятностью астероид пролетит мимо, то насчет 2036 года они точно сказать не могут", – пояснил Росс.

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Апокалипсис ядерный взрыв пророчество
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