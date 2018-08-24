Ученые рассказали о неожиданной пользе лени

24 августа 2018, 04:06

Неповоротливые и медлительные животные лучше приспособлены для выживания.

Лаборатория,человек,ученый
Ученые изучили стратегию выживания индивидов / Reuters

Лень может быть успешной стратегией выживания индивидов, видов, а также целых сообществ организмов.

К такому выводу пришли биологи Канзасского университета, изучая двустворчатых и брюхоногих моллюсков, обитающих в Атлантическом океане.

При этом специалисты проанализировали скорость метаболизма у 299 видов моллюсков, существовавших в последние пять миллионов лет, и обнаружили, что количество энергии, необходимое для поддержания метаболизма, коррелирует с вероятностью исчезновения вида, пишет Phys.org.

Это становится причиной вымирания организмов, у которых высокие темпы обмена веществ. По мнению ученых, это показывает, что неповоротливые и медлительные животные лучше приспособлены для выживания.

В то же время исследователи надеются, что результаты работы помогут определить виды, которые наиболее уязвимы к изменениям окружающей среды из-за глобального потепления. Они отмечают, что скорость метаболизма не является единственным фактором, влияющим на выживание, однако высокие темпы обмена веществ значительно повышают вероятность исчезновения.

Напомним, ранее знаменитый ученый спрогнозировал, когда люди могут стать бессмертными.

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ученые выживание лень
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