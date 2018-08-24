Ученые выяснили, почему люди стонут во время секса

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Команда исследователей из Университета Нью-Йорка установила, какую роль играют звуки и стоны, издаваемые парой во время секса.

Один из руководителей проекта, нейробиолог Барри Комисарук, заявил о том, что люди начинают издавать сексуальные звуки в качестве небольших "респираторных релизов", а затем становятся формой общения.

"Звук − это представление интенсивности возбуждения. Если партнер получает возбуждение и издает характерный звук во время полового акта, то это может быть полезным знаком для второй половинки", - заявил ученый.

Его коллега, профессор Лоррейн Маккуне, утверждает, что люди издают подобные звуки во время секса еще и тогда, когда им не хватает кислорода в легких (почему выдох и вдох получаются затяжными).

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, почему женщины желают секса, а также назвали вещи, которые являются "врагами" секса.