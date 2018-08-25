В США назвали сроки отправки астронавтов на орбиту Луны

В США планируют отправить экипаж на орбиту Луны / Reuters

До конца 2024 года американские астронавты должны приступить к работе на орбите Луны, заявил вице-президент США Майк Пенс.

При этом американский чиновник подчеркнул, что Луна является ключевым этапом в космической деятельности США сообщает Fox News.

Отмечается, что американский экипаж начнет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform до конца 2024 года.

Пенс добавил, что решение бывшего президента США Барака Обамы о закрытии лунной программы было ошибкой.

Напомним, ранее в NASA рассказали, когда поселят людей на Луне.