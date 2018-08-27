Ученые нашли сотни галактик, которые скрывала гигантская черная дыра-обжора

Свет квазара скрыл галактический кластер / Naked Science

Открыты сотни галактик, которые ранее были скрыты светом, который испускает квазар PKS1353-341, расположен в 2,4 миллиарда световых лет от Земли.

Ученые из Массачусетского технологического института рассказали, что объект настолько яркий, что сначала они подумали, что он располагается в своей области пространства сам по себе, сообщает Naked science.

Однако ученым удалось установить, что квазар располагается в центре галактического кластера. По мнению исследователей, он горит настолько ярко, поскольку находится в процессе "безумного обжорства". Огромные куски материи падают в квазар с окружающего его диска, из-за чего черная дыра излучает огромные объемы энергии. Команда предполагает, что этот квазар в 46 миллиардов раз ярче Солнца.

При этом яркий свет, производимый в процессе этого "пиршества", в ответе за сокрытие галактик, окружающих квазар, но физики считают, что это временное явление. Они ожидают, что сияние черной дыры в итоге иссякнет — и кластер будет выглядеть так же, как обычно выглядят галактические кластеры.

Напомним, ранее американские ученые получили загадочный сигнал из космоса.