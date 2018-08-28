Психолог посоветовала, как извиняться за обиду

Если человек обидел поступком, то исправлять ситуацию нужно действиями, посоветовала эксперт / УНИАН

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко посоветовала, что если человек обидел словом, то сказать "извини" для прощения достаточно.

В случае нанесения обиды поступком — исправлять ситуацию нужно действиями, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Только лучше самой подумать, что именно компенсирует неприятное событие. Давайте шанс, а каждый пусть сам решает: нужны вы или нет, напрягаться или "прости" будет достаточно...", — добавила Холоденко.

Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо