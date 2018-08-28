Психолог посоветовала, как извиняться за обиду

Обиженному человеку лучше самому подумать, что именно компенсирует неприятное событие, отметила эксперт.
Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко посоветовала, что если человек обидел словом, то сказать "извини" для прощения достаточно.
В случае нанесения обиды поступком — исправлять ситуацию нужно действиями, написала эксперт на своей странице в Instagram.
"Только лучше самой подумать, что именно компенсирует неприятное событие. Давайте шанс, а каждый пусть сам решает: нужны вы или нет, напрягаться или "прости" будет достаточно...", — добавила Холоденко.
Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо