Ученые предупредили о "метеоударах" в сентябре

В сентябре Земле грозят "метеоудары", предупредили российские ученые / фото: donbass.ua

В сентябре четыре дня подряд — с 11-го по 14 число — магнитосфера Земли будет возбужденной.

В начале первого месяца осени "метеоудары" не ожидаются, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук.

По данным ученых, 16 и 22 сентября магнитосфера также будет возбужденной.

В сентябре Земле грозят "метеоудары", предупредили российские ученые / Скриншот с tesis.lebedev.ru

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа жители Украины и всех стран Северного полушария Земли стали свидетелями одного из самых масштабных звездопадов года — метеорного потока Персеиды. Посмотреть яркие фото астрономического явления из ряда населенных пунктов разных государств можно здесь.