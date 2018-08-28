Ученые выяснили, почему мужчинам нравятся пышные женские ягодицы и оптимальный угол попы

Почему мужчинам нравятся пышные женские ягодицы / ebay.co.uk

Оказывается, мужчинам нравятся пышный "нижний бюст" не по эстетическим причинам – все намного прозаичнее и практичнее.

На самом деле пышные ягодицы просто маскируют реальную причину женской привлекательности — изгиб позвоночника, пишет Telegram-канал "Почему?".

Для подтверждения своей теории ученые показали 300 мужчинам силуэты женщин с позвоночником различной степени изгиба, попросив их оценить привлекательность предложенных форм. А пышные формы лишь подчеркивают изгибы позвоночника в области поясницы.

Читайте такжеЖена Позитива из "Время и Стекло" засветила аппетитные ягодицы в горячей фотосессииСамые высокие оценки достались дамам, у которых изгиб позвоночника в области поясницы был под углом 45,5 градусов. Что позволило ученым сделать вывод, что именно такой изгиб в первобытном обществе позволял представительницам слабого пола оставаться работоспособными даже на последних месяцах беременности. Поэтому-то и мужчинам и было выгоднее выбирать таких дам в качестве спутниц жизни. Со временем польза от таких особенностей анатомии и сделала их сексуально привлекательными.

"Это крайне важное преимущество: без такого изгиба давление на бедра возрастает почти на 800%, что практически обездвиживает беременную и повышает риск травм. Угол в 45 градусов является оптимальным, поскольку он помогает двигаться, но еще не подвергает женщин риску возникновения грыж и хронических болей в спине, которые могут быть вызваны чрезмерным искривлением позвоночника", – пишет Telegram-канал.

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