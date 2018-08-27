Отличное время для поиска мужа: астрологи дали гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября

Астрологи дали гороскоп на неделю / rabstol.net

Текущая неделя – с 27 августа по 2 сентября – обещает пройти в позитивной ключе, без особых потрясений.

Как пишет Telegram-канал "Сухарева башня", этот период отметится тремя астрологическими событиями:

во-первых, Марс выйдет из ретроградного движения;

во-вторых, 1 сентября Венера перейдет из Девы, знака своего падения, где она находилась под жестким аспектом Марса, в собственных знак – Весы. При этом Венера и Юпитер соединятся в Весах;

в-третьих, из Рака в знак Льва переходит Меркурий.

Все это обещает нам спад напряжения в транспортной системе и на сырьевых рынках (а отчасти и на фондовых), а также позитив на любовном фронте.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, за которых лучше не выходить замуж"Хорошая новость для девушек – соединение Венеры и Юпитера в Весах – отличная возможность встретить будущего супруга, брак с которым обещает быть гармоничным", – обещает Telegram-канал.

Медийный фон также станет более позитивным, прогнозируют эксперты.

Ранее астролог рассказал, что нельзя делать в последние дни лета. Эксперт посоветовал, как лучше провести последнюю неделю августа.