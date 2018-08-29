Ученые выяснили, почему люди стали реже заниматься сексом

Секс. Помехи. Иллюстративное фото / utro.ru

Пары в среднем на 6% реже вступают в половые контакты, если у них в жилье имеется один или несколько телевизоров.

К такому выводу после долгих исследований пришли научные сотрудники из Университета штата Делавэр, сообщает портал "Медик Форум".

В ходе исследований они изучили поведение 4 млн человек из 80 стран мира. Выяснилось, что в среднем современные люди занимаются сексом трижды в месяц (в 1990-м данный показатель составлял пять раз).

По словам ученых, обычно в 22:30 вечера все респонденты выключали телевизор и ложились спать. Причем часто идея заняться сексом даже не приходит им в голову. Кроме того, серьезный удар по частоте сексуальной жизни наносят смартфоны и прочие гаджеты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, каким занятием можно полностью заменить секс, а также о том, почему мужчины грустят и тоскуют после секса.