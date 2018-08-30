Ученые рассказали, какие правила здорового образа жизни на самом деле смертельно опасны

Какие диеты смертельно опасны / http://poznavatel.info

Польские ученые развенчали миф о низкоуглеводных диетах. Они считаются частью здорового образа жизни, но на самом деле увеличивают риск преждевременной смерти.

Как отмечается в пресс-релизе на EurekAlert!, в соответствующем эксперименте, который длился 11 лет, приняли участие почти 25 тысяч человек, которым в среднем было по 47,6 года.

В результате ученые установили, что у людей с самым низким уровнем потребления углеводов риск преждевременной смерти вырастал на 32%. А риск умереть от опухолей, инсульта, болезней сердца увеличивался на 25%, 50% и 51% соответственно. Причем такая взаимосвязь чаще всего обнаруживалась у пожилых людей, которые не страдают ожирением.

Таким образом, низкий уровень употребления углеводов опаснее высокого, установили ученые. Он увеличивает риск гибели от рака и сердечно-сосудистых заболеваний на 8% и 13% соответственно.

Точная причина подобного положения дел не называется. Возможно, все дело в том, что при низкоуглеводных диетах увеличивается потребление животного белка и жиров, а вот клетчатки и других веществ растительного происхождения в организм поступает недостаточно.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.

Также ученые поставили под сомнение миф о пользе кокосового масла. Эксперты по питанию настаивают, то продукт является опасным.

Напомним, как выяснили ученые из Стэнфордского университета, после хлопьев с молоком на завтрак даже у абсолютно здоровых людей начинаются резкие скачки уровня сахара в крови, а это очень опасно.