Звуки космоса. Ученые сумели поймать таинственный сигнал из далекой галактики

Телескоп. Иллюстративное фото / Spacegid.com

Польские астрономы, представляющие Ягеллонский университет (Краков), сумели обнаружить ритмичные колебания, в гамма-лучах от блазара Markarian 501 (Mrk 501), удаленного от Земли на дистанцию в 456 миллионов световых лет.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специазилированном портале Phys.org. По словам астрономов, достоверную причину таких колебаний выяснить пока не удалось.

Ученые проанализировали данные, полученные при наблюдении Mrk 501 с помощью орбитальной обсерватории Fermi Gamma-ray Space Telescope в период с августа 2008-года по июнь нынешнего года. Лишь тогда были обнаружены отчетливые квазипериодические колебания, повторяющиеся примерно каждые 332 дня.

К слову, блазары – это активные ядра галактик с релятивистскими струями (джетами), направленными в сторону наблюдателя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые показали первую орбитальную люксовую гостиницу.